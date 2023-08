Jovanotti inizia la riabilitazione a Forlì e riceve la visita a sorpresa di Gianni Morandi

È’ iniziata al Fisiology Center di via Grigioni, a Forlì, la riabilitazione di Jovanotti, reduce da un brutto incidente a Santo Domingo, che gli è costato la rottura del femore in tre punti e della clavicola. Ora, infatti, per Lorenzo, è tempo di andare "avanti un giorno alla volta fino al palco", come ha detto lui stesso, e di dedicarsi alla sua salute prima di tornare alla sua più grande passione, la musica. E domenica, seguito da Fabrizio Borra, ha iniziato i primi esercizi alla presenza anche di Gianni Morandi. Un incontro documentato su Instagram. “Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Gianni Morandi”, racconta Jova, esprimendo “gioia e sorrisi”. “Storie di cicatrici, ossa rotte e parole di amicizia”, le parole nel post. "Gianni mi ha detto che domattina (lunedì per chi legge, ndr) parte per le date al sud e voleva vedetmi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta!”. In due ore il post ha ricevuto oltre 1.500 commenti, tra cui quello del giornalista Marino Bartoletti.

L'artista si trovava in vacanza con la moglie nella Repubblica Dominicana, da alcuni amici, e si era portato la bici dall'Italia proprio per fare qualche pedalata nell'entroterra. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l'ho preso in pieno" ha raccontato sui social dopo l'incidente, ringraziando chi lo ha soccorso: "Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".