Jovanotti torna a Forlì e incontra Andrea Dovizioso: "Qui si incontrano i campioni"

Continua la riabilitazione a Forlì di Jovanotti dopo l'incidente in bici nella Repubblica Domenicana sotto la supervisione dello staff del Fisiology Center del massofisioterapista Fabrizio Borra. E continuano gli incontri del cantautore con i big del mondo dello sport. Dopo aver incrociato in quel di via Grigione il fresco campione del mondo di salto in alto, Gianmarco Tamberi, Jova si è fatto immortalare con l'ex campione della 125cc e tre volte vicecampione della MotoGp con la Ducati, Andrea Dovizioso.

Il forlivese, nel corso della sua avventura nel Motomondiale, era infatti seguito da Borra. "Qui da Fabrizio si incontrano i campioni che passano a fare il tagliando", commenta Jovanotti in un post pubblicato su Instagram che accompagnata l'immancabile scatto fotografico, senza dimenticare la nuova avventura che vede impegnato il centauro forlivese: la gestione della rinnovata pista da cross a Monte Corelli, sulle colline di Faenza, e che prende il nove di 04 Park. "Un progetto splendido", sottolinea il cantante.

Jovanotti avrà bisogno di tempo per ristabilirsi completamente e tornare a saltare sui palcoscenici, per essere il mattatore di grandissimi show. Con Forlì il legamente è particolarmente forte, avendoci vissuto in passato. Come ha spiegato alcune settimane fa in un "amarcord", "ci ho vissuto tanti anni, avevamo lo studio di registrazione e tutti i dischi degli anni '90 sono nati qui a Forlì, dove peraltro è nata anche Teresa (la figlia ndr)”. Teresa Cherubini è nata all'ospedale di Forlì il 13 dicembre del 1998.

“La gravidanza della Fra (la moglie Francesca Valiani ndr) ce la siamo fatta tutta qui in un appartamentino che avevamo affittato a due piani, eravamo in centro”, racconta. Negli anni '90 non era difficile incontrare il cantautore in centro città, nel periodo della collaborazione con Michele Centonze e della registrazione di alcuni tra i suoi successi più conosciuti. Poi il concerto al Palafiera, strapieno, il 7 dicembre del 1999. Jovanotti ricorda ancora con grande piacere il suo periodo forlivese.

Resta comunque legato alla città per l'amicizia con Augusto Baldoni di Baldoni Bike, che è presente in prima persona o con le sue bici, in tutte le avventure su due ruote di Jova. Poi c'è il massofisioterapista Borra al quale il cantante si rivolge sempre, più che mai dopo l'ultimo grosso incidente che gli ha provocato diverse fratture. Nel frattempo prosegue la riabilitazione, diventata social grazie anche a diverse "carrambate". La prima è stata quella di Gianni Morandi, poi è stata la volta di Saturnino, suo fedele musicista e amico storico, quindi Gianmarco Tamberi, arrivato a Forlì per il "tagliando" prima dei mondiali d'oro di Budapest, il deejay e produttore discografico Benny Benassi e il ct della nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati, anche lui seguito da di Borra.