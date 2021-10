Pronta a decollare la nuova birreria a Forlì: "Puntiamo sulla cucina e partiamo con 9 spine"

E' pronta ad aprire una nuova attività a Forlì, che sorge nei locali storici che hanno ospitato per anni il "Pride". I quattro soci de “La Birreria” di Faenza hanno deciso di investire in città e, dopo avere lavorato per alcuni mesi all'interno della location, senza snaturarne lo stile da pub irlandese, sono pronti per l'inaugurazione che si svolgerà giovedì 7 ottobre, dalle 18:30, con la musica dei “Brillanti Sparsi”.

Nel locale forlivese, che mantiene la stessa formula con cucina e lo stesso nome dell'originale faentino, come già raccontato nell'intervista a Forlitoday.it, ci saranno Stefano “Teto” Tassinari e Stefano Conti, due dei soci che, insieme agli altri titolari della prima "Birreria", si conoscono sin da piccoli, più una decina di dipendenti tra sala e cucina.

Il locale è molto ampio, con circa 130 posti all'interno e lo stesso numero anche nella parte all'aperto, risistemata recentemente. “Ci sarà anche una zona dedicata ai più piccoli – spiega Tassinari - e stiamo lavorando al piano inferiore, altrettanto grande, per creare una vera e propria area bimbi ed altri posti a sedere. Saremo aperti ogni sera dalle 18”. “La Birreria” a Forlì punterà su 9 spine inizialmente, tra birre artigianali e non, una grande scelta in bottiglia e sulla cucina, tra hamburger e paste fatte in casa.