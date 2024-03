La curiosità dei figli ispira un nuovo libro: la storia di Caterina Sforza raccontata ai più piccoli

"Caterina Sforza nobile guerriera": per la prima volta il personaggio di Caterina Sforza è raccontato ai bambini, non esistono infatti libri sulla celebre contessa vissuta nel Rinascimento pensati per i giovani lettori. "L’idea di realizzare questo libro nasce dal desiderio di far conoscere ai miei figli la storia di questa figura storica - racconta Dolores Carnemolla, autrice e giornalista - . Loro hanno 6 e 10 anni, girando per Forlì o semplicemente vedendomi leggere dei libri o scrivere degli articoli dedicati a Caterina hanno iniziato a farmi delle domande. Mi sono resa conto che non c’erano libri su Caterina Sforza adatti ai piccoli, così ho deciso di scriverlo io stessa, per i miei figli e per tutti i bambini come loro”.

Questo originale album da colorare, ultima pubblicazione della casa editrice forlivese Fog Edizioni fondata e diretta da Gianluca Gatta, offre un'esperienza unica, combinando la capacità narrativa di Carnemolla e quella artistica di Marcello Orbiglioli. "Caterina Sforza nobile guerriera", attraverso l'arte e la narrazione, invita i giovani lettori a esplorare la vita di questa figura storica affascinante del Rinascimento, donna colta, coraggiosa, intelligente, abile e potente. L'album da colorare, composto da 30 disegni in grande formato e in bianco e nero, offre una connessione unica con la storia in modo educativo e divertente.

Dolores Carnemolla, giornalista e poeta, ha scritto brevi testi descrittivi che accompagnano ogni illustrazione. Nata in Sicilia e laureata cum laude in Lettere all'Università di Catania, Carnemolla ha una vasta esperienza nel giornalismo e nella scrittura creativa. Attraverso una sintesi efficace, con la sua penna, offre un contesto accurato e coinvolgente per i disegni di Orbiglioli, portando Caterina Sforza e il suo mondo nella vita dei lettori.

Marcello Orbiglioli, scrittore e illustratore, ha già affascinato il pubblico con la sua trilogia "Acqua salata e muffa". Collaborando con Edizioni FOG, Orbiglioli ha portato alla vita tre affascinanti album da colorare e ha realizzato la versione integrale del classico "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry. Il suo stile unico mescola magia e tecnologia, immergendo i lettori in mondi straordinari e avventurosi. Nelle pagine di Caterina Sforza nobile guerriera, Orbiglioli si è dedicato a catturare l'essenza di Caterina Sforza, figura storica emblematica di forza e determinazione femminile. Ogni disegno rivela la vita di Caterina, dalla sua famiglia ai suoi castelli, dai suoi abiti alle sue imprese. Il suo obiettivo è trasmettere emozioni, far sorridere e, soprattutto, far sognare.