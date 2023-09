Segnata dall'alluvione, Modigliana guarda al futuro attraverso il vino: madrina la giornalista svedese Åsa Johansson

Al via la rassegna annuale dei vini di Modigliana, quest’anno organizzata al mercato coperto del piccolo paese d’Appennino con grande sforzo e molto entusiasmo. “È un momento importante, pieno di vita ed energia. L’edizione di quest’anno, segnato dall’alluvione, testimonia questa nostra forza ed ha un valore simbolico straordinario, indica una strada e racconta l’Appennino nella sua realtà. Vogliamo parlare di futuro, già da oggi”. Queste sono le parole di Francesco Bordini, produttore a Modigliana con Villa Papiano, che descrivono bene lo spirito che anima questo gruppo.

“Con il 3% delle vigne di sangiovese della Romagna produciamo il 25% dei vini che rivendicano la sottozona. È un dato che racconta bene la nostra motivazione. E con questa edizione lanciamo una sfida nuova, quella del Modigliana bianco che debutta proprio in questa occasione”. Renzo Maria Morresi, produttore con La Casetta dei Frati e presidente dell’associazione Stella dell’Appennino, annuncia l’importante novità. A fare da madrina a questa nuova tipologia la giornalista svedese Åsa Johansson che così scrive nel libro che farà da catalogo alla manifestazione: “I vignaioli di Modigliana rivendicano tutti la sottozona per il bianco dando in questo modo un messaggio di grande forza: è il territorio il protagonista. Il risultato sono vini bianchi con uno spirito libero e marcata finezza, vini che vanno oltre i vitigni.”. “Il Modigliana bianco è una conquista che abbiamo fortemente voluto e siamo orgogliosi di presentarlo per la prima volta tutti insieme. I vini sono quelli della vendemmia 2022 e saranno disponibili ai banchi d’assaggio insieme ai Modigliana rosso.”, afferma Luca Monduzzi, della cantina Il Teatro, coerentemente con lo spirito di comunità di questo gruppo.

L’evento è anche l’occasione per l’uscita del libro “Modigliana. Storie di gente, Appennino, vini.” firmato dai migliori giornalisti italiani del vino e dal fotografo Maurizio Gjivovich.