"Attenzione si spacciano per addetti che sostituiscono i contatori, occhio ai truffatori"

Recita la segnalazione: "Attenzione nella zona di Via Lega stanno girando dei truffatori dicendo che passano per sostituzione contatori. Ero a casa in pausa pranzo. Abito in un condominio. Mi suonano alla porta di casa quindi presumo sia un vicino, invece è un tizio che parlando in velocità per farsi capire poco comunica che ripasseranno per i contatori e lascia il foglietto che allego. Prendo il foglio lo leggo e riapro la porta per vedere se il tizio è ancora per le scale. Non so chi gli abbia aperto il cancello e il portone principale. Inizio a pressarlo con domande su chi è chi lo manda se ha avvisato amministratore, lui farfuglia e se ne va prima possibile. Fate attenzione. E' un tipo grosso giovane con una tuta da lavoro in modo da sembrare un tecnico. Non fateli entrare. Al telefono risponde solo una segreteria. Attenzione".