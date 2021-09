Il volantino che mette sul 'chi va là' i residenti: verifiche in corso da parte del Comune

In attesa del risultato delle verifiche in corso, viene spiegato "che si tratta di un'iniziativa portata avanti da operatori privati, senza alcuna forma di collaborazione con il Comune e con le aziende erogatrici di servizi a esso collegate"

In questi giorni, in alcuni quartieri, sono state affisse locandine dal titolo generico "Comunicazione" che annunciano il passaggio dalle abitazioni di personale tecnico "qualificato e munito di tesserino di riconoscimento aziendale" per rilasciare sistemi di sicurezza per il gas metano, monossido di carbonio o gpl e sistemi per la sicurezza antincendio. "A tale riguardo il Comune rende noto di aver assegnato il mandato agli uffici competenti di verificare il possesso, da parte del responsabile della comunicazione, dei permessi necessari all'affissione delle locandine e allo svolgimento corretto dell'attività", spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo.

"Non viene specificato se tale servizio sia o meno a pagamento (come risulta da testimonianze raccolte), oltre a non precisare con la dovuta correttezza quali sono i requisiti di conformità alle normative - prosegue -. La stesura del testo, inoltre, sembra volutamente formulata per confondere i lettori, cioè in modo apparentemente surrettizio". In attesa del risultato delle verifiche in corso, viene spiegato "che si tratta di un'iniziativa portata avanti da operatori privati, senza alcuna forma di collaborazione con il Comune e con le aziende erogatrici di servizi a esso collegate. La raccomandazione - conclude Mezzacapo - è di verificare con chiarezza l'identità del proponente, ciò che viene proposto e quali sono i costi richiesti. Si raccomanda massima attenzione".