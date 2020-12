Recita la segnalazione: "La tanto decantata variazioni di orari da parte di Start Romagna lascia alquanto perplessi. In effetti con la copertura dei colinello e polenta la copertura si amplia come anche l istituzione delle corse festive risulta essere un aspetto positivo ma ci tengo a sottolineare che ciò comporti un disagio non indifferente in quanto per far fronte a ciò sia sulla 121 e sulla 122 sono state tagliate decine di corse.