"Continui mancati ritiri dell'umido da parte di Alea"

Recita la segnalazione: "10 mancati riri nel 2022 e già 1 nel 2023, tutti puntualmente segnalati in giornata tramite mail o telefonata, ma non è mai venuto nessuno a ritirare, (a parte una volta) anche se alle uniche 2 mail di risposta mi era stato scritto di lasciare fuori il bidone perché sarebbero passati entro 24h. Alla telefonata di reclamo del 29 dicembre (dove il camioncino mi è passato davanti e non si è fermato a ritirare) mi è stato risposto dalla signorina che lei non c'entra e che dovevo lasciare fuori il contenitore perchè sarebbero passati. Non sono passati.

Addirittura ad una mail di risposta dopo miei ripetuti reclami, (dopo 7 mancati ritiri) hanno risposto che la mia fattura non risultava ancora saldata e di provvedere- Per ben 2 volte abbiamo dovuto chiedere agli amici che hanno lo svuotamento in giorni diversi se potevano svuotare anche il nostro perchè aveva i vermi. Anche il 9 gennaio 2023 non hanno ritirato l'umido ed ho provveduto a segnalare. Ho anche un video dove tutti intorno a me sono stati ritirati. La risposta è stata: "Gentile Utente, prendiamo atto della sua comunicazione e abbiamo fatto un ulteriore passaggio con il nostro servizio operativo al fine di prestare la dovuta attenzione nell'esecuzione della raccolta. Ricordiamo che le segnalazioni di disservizio vanno effettuare al call center oppure tramite l'app Alea Ambiente affinché il servizio operativo ne abbia immediata conoscenza". Non sappiamo più chi contattare per fare valere i nostri diritti. Le bollette arrivano complete, non ci vengono decurtati i mancati ritiri, siccome Alea è obbligatorio non possiamo scegliere di rivolgerci altrove".

Cordialmente Nanni Brigitte