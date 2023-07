"Corsa dell'autobus saltata"

Recita la segnalazione di domenica mattina: "Sono alla fermata del bus davanti all'iper ed è dalle 1055 che aspetto la corsa del 7 direzione Ronco. Ovviamente corsa saltata e devo aspettare la corsa delle 11.34 della linea 11 che terminerò in stazione per poi farmela a piedi fino a casa. Va bene che è estate. Non va bene dimezzare le corse solo perché non ci sono gli studenti ed è un giorno festivo e non va assolutamente bene saltare quelle poche corse che forse effettuate. Servizio vergognoso. E pago il mio abbonamento tutti i mesi. Vergogna".