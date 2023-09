"Difficoltà a parcheggiare in via Nazario Sauro"

Riporta la segnalazione:

Riteniamo importante segnalare tramite questo canale la sempre maggiore difficoltà da parte di noi residenti del centro storico di Forlì a trovare parcheggio vicino a casa. Siamo residenti in via Nazario Sauro e purtroppo non disponiamo né di garage né di posto auto privato, siamo indubbiamente felici che ci siano locali e attività commerciali che portano persone in centro, ma vogliamo evidenziare l’assoluta insufficienza di spazi auto. Sulla via N. Sauro ‘sarebbero disponibili’ 2 parcheggi sotterranei, peccato che uno sia chiuso da più di 10 anni per lavori mai iniziati e l’altro richieda un pagamento mensile spropositato a fronte di condizioni fatiscenti (posti auto strettissimi, intonaco che si sgretola, scarsa illuminazione, sporcizia e materiali lasciati lì da anni).

A ciò si aggiunge la presenza di cantieri che occupano spesso spazi auto e limitano ulteriormente la già scarsa disponibilità. Capita spesso di dover percorrere la via più e più volte alla ricerca di un parcheggio e, non trovandolo, di essere costretti a parcheggiare in aree non delimitate da righe blu, ma comunque non di intralcio o non su proprietà privata a cui spesso seguono sanzioni da parte degli organi preposti, da cui ci si aspetterebbe maggiore elasticità vista la situazione e il fatto che sulle auto sono comunque esposti i tagliandi di permesso al parcheggio per residenti. Non ci aspettiamo miracoli, ma vorremmo una maggiore elasticità durante i controlli di polizia locale e ausiliari e ci chiediamo perché non venga presa in considerazione l’ipotesi di riservare dei posti auto ai soli residenti come già si fa da anni in altre città.