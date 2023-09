"Il parcheggio di Piazza XX Settembre chiuso per gli eventi, disagi per chi abita in centro"

Recita la segnalazione: "Io abito in centro e ogni volta che c’è un evento viene chiuso il parcheggio di Piazza XX Settembre. Non è possibile chiudere uno degli unici parcheggi che ci sono per 3/4/5 giorni visto che pure il parcheggio laterale davanti al locale Zivico è chiuso per lavori dal 17 luglio, dove non stanno nemmeno andando avanti. Per di più, ogni volta i cartelli di divieto vengono messi malissimo e c’è il rischio che ti portino via la macchina come mi è già successo 2 volte. Questo è un disservizio bello e buono in quanto mettete a disagio chi come me abita in centro e ha bisogno di parcheggiare in Piazza XX Settembre".