Lettera di ringraziamento al dottor Andrea De Vito, "Staff competente e professionale"

Riceviamo e pubblichiamo: "Rivolgo al dottor Andrea De Vito, direttore del reparto Otorino, sede di Forlì, a tutti i suoi collaboratori un profondo ringraziamento per la competenza professionale, l'impegno, ma soprattutto per il clima di squadra che caratterizza la vostra unità di servizio pubblico. In particolare, desidero ringraziare per avermi ricoverato nella giornata di venerdì 22 scorso (senza appuntamento). Ero davvero arrivato al "capolinea". Le auguro di proseguire con altrettanto successo e soddisfazione il suo lavoro, anche in sinergia con il valente ed amico Mandalà di Siena".

Cordiali saluti

Gianluca Parisi (n. 28)