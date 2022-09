Maleducazione dell'operatore Ecobus, la replica di Alea: "Richiamato a un comportamento più corretto"

Alea replica a una cittadina che aveva lamentato maleducazione di un operatore del servizio Ecobus di raccolta dei rifiuti

In merito all’episodio riferito, Alea Ambiente si scusa con l’utente per lo spiacevole episodio, che contrasta con il programma di miglioramento previsto dalla società, dove particolare attenzione è dedicata proprio ai protocolli di accoglienza e all’assistenza agli utenti. Si ricorda infatti che per tutte le fasi del servizio di raccolta e gestione rifiuti, sono definite e continuamente perfezionate procedure rigorose improntate all’orientamento al cliente e alla sua soddisfazione; queste sono condivise, attraverso continui momenti formativi e di confronto, con dipendenti, collaboratori e operatori delle società a cui vengono appaltati alcuni servizi.

A seguito della segnalazione, Alea Ambiente ha pertanto ritenuto doveroso un intervento diretto con l’operatore per sensibilizzarlo sull’importanza di un comportamento all’insegna del rispetto e della cortesia, e di una costante attenzione al cittadino; la società si impegna inoltre a verificare che simili episodi non si ripetano in futuro.