"Dal libro "Vite Sospese" un atto di generosità per la sfida contro il cancro delle donne"

Via Amendola · Forlimpopoli

Via Amendola · Forlimpopoli

Riceviamo e pubblichiamo: "Un caloroso ringraziamento a Marco Susanna per la preziosa presentazione del suo libro "Vite Sospese". È stato un onore ascoltare le sue parole coinvolgenti e immergerci nelle storie appassionanti raccontate tra le pagine. Un sentito ringraziamento al Rotary Club Forlì Rotary Club Forlì Tre Valli, e al presidente Daniele Carloni, per il generoso sostegno e la donazione dell'intero ricavato della sola serata alla Brn della vendita del libro a Prevenzione Donna Onlus Prevenzione Donna Onlus Forlì Cesena. Questo atto di generosità contribuirà significativamente al nostro impegno nel portare benessere e speranza alle donne affrontando la sfida del cancro e al raggiungimento del nostro progetto "Taxi Rosa". Questa è solo l'inizio di un prezioso partenariato, e siamo entusiasti di condividere con voi che seguiranno altre tre date a Forli per continuare a sostenere la nostra missione. Grazie a Brn Village, ai nostri follower e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario. Insieme, stiamo creando un impatto positivo nelle vite di chi ne ha più bisogno".

Estela Rosa Panichelli

Manuela Susanna

Daniele De Falco Alfano - Radiologo Senologo - Senologia Alpharad