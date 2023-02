Ancora truffe: si spaccia al telefono per il nipote chiedendo che aveva bisogno di soldi

Recita la segnalazione: "Rifacendomi all'articolo della truffa del nipote in ospedale, volevo comunicare che giovedì la medesima chiamata è stata fatta anche a mio nonno: una ragazza si è spacciata per me (dicendo per giunta il mio nome) e che avevo bisogno di soldi per poter pagare delle punture. Alla risposta negativa di mio nonno, hanno provato a chiedere se aveva dell'oro da impegnare, per tentare di convincerlo al meglio, gli hanno detto che mia madre era già in banca. Fortunatamente non si è lasciato convincere. Prestate attenzione".