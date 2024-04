Nella giornata della voce, Forlì viene raccontata in un "travel podcast" assieme a cento capoluoghi

C’è anche Forlì tra i protagonisti di ‘100 voci per 100 luoghi’, progetto che ha preso vita oggi in occasione della Giornata Internazionale della Voce, realizzato da Loquis, la prima piattaforma aperta e gratuita di travel podcast. Sulla piattaforma e sull’app sarà possibile ascoltare un podcast di pochi minuti riguardante la città mercuriale e in totale sono 100 i contenuti audio disponibili, uno per ogni capoluogo di provincia italiana. Sarà un viaggio nelle città e nei territori, alla scoperta di storie, curiosità, tradizioni e del patrimonio culturale, artistico e umano.

"Forlì nasconde moltissima storia, storie e arte – spiega Laura Sciancalepore, voce narrante di tutti podcast - come il cardo e il decumano di origine romana, la Rocca di Caterina Sforza, l’architettura razionalista e le splendide mostre tematiche dei Musei San Domenico, solo per citare qualche esempio ed escludendo i dintorni. Per una persona curiosa di luoghi e persone, Forlì è una fonte continua di ispirazione”.