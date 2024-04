Dovizioso operato dal prof Porcellini dopo l’incidente: “La strada da percorrere sarà lunga”

Andrea Dovizioso torna a tranquillizzare i suoi tifosi dopo ll’incidente con la moto da cross che l’ha visto protagonista suo malgrado martedì mattina, intorno alle 11, sul tracciato di Terranuova Bracciolini, nella frazione di Tasso, in provincia di Arezzo. Il pilota forlivese, dopo esser stato ricoverato al "Careggi" di Firenze, è stato trasferito all'ospedale di Sassuolo, dove giovedì è stato operato dall'equipe del professor Giuseppe Porcellini. “Hanno sistemato la frattura della clavicola con l'inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare - spiega l’ex iridato della 125cc -. È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita. Ora mi aspetta Fabrizio Borra e il Fisiology Center per tutta la riabilitazione".

“La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È un’energia preziosa - conclude -. Vi aggiornerò nei prossimi giorni.. per ora, nuovamente, grazie”. Poi un pensiero anche per l’ex compagno di squadra in Ducati nel 2019, Danilo Petrucci, anche lui rimasto ferito in un incidente con la moto da cross: "Le cose o si fanno bene o non si fanno, vero Danilo".

