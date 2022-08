Al via con tante novità la stagione del Rugby Forlì 1979

Con la ripresa degli allenamenti della prima squadra, riparte ufficialmente la stagione sportiva del Rugby Forlì 1979. Al timone della squadra Senior sarà sempre Alberto Savini che, con l'ausilio di Carmelo Di Giacomo come preparatore atletico, dovrà continuare il percorso di ringiovanimento e crescita della squadra già iniziato la scorsa stagione. Fra le novità ci sono gli inserimenti nello staff tecnico del club di due professionisti: Alessandro Marchi specialista in psicomotricità che sarà di supporto a tutto il settore del minirugby, e Francesco Di Gruttola psicologo sportivo che lavorerà trasversalmente in tutte le categorie.

Sono molte le novità in casa biancorossa, a cominciare dal nuovo campo da rugby di Villa Selva che l'amministrazione comunale di Forlì ha assegnato al RF79: "E' un importante punto di partenza - dice il presidente Satanassi - e da qui dobbiamo continuare quel percorso di crescita sportiva e societaria che con la pandemia ha subito un brusco rallentamento".

Sono tante le iniziative messe in cantiere dai club forlivese come ci dice Giordano Di Bello, responsabile dello sviluppo del Club, per la crescita del Club: "In effetti durante la pausa estiva non abbiamo mai smesso di programmare l'attività di reclutamento e ripartiremo subito alla grande con i nostri Open Day che si svolgeranno tutti i lunedì di settembre dalle 17.30 alle 19.30 al nostro campo di Via Borghetto Accademia - conclude Giordano -. A questi seguiranno altri numerosi eventi che comunicheremo di volta in volta sui nostri canali social. C'è molto entusiasmo e molta carne al fuoco per cui siamo estremamente ottimisti sui risultati che andremo a raggiungere".