Atletica, exploit dello Scientifico alla fase Nazionale dei campionati sportivi studenteschi

Nella bella cornice dello Stadio Giovanni Cornacchia di Pescara, accompagnati da stupende giornate di sole, gli alunni-atleti del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì hanno brillato nelle gare della finale nazionale dei campionati sportivi studenteschi di atletica leggera. La loro preparazione ed il loro talento, sostenuti da tanta tenacia e determinazione, li hanno condotti infatti sul podio conquistando la medaglia d’Argento nazionale. Tutti i piazzamenti ottenuti nelle diverse specialità sono stati il risultato di prestazioni di rilievo degli atleti della squadra: Luca Marsicovetere nei 100 e nella staffetta 4x100, Paolo Bolognesi salto in Lungo e 4x100, Filippo Tassinari salto in alto e 4x100, Giulio Rosetti 100 ostacoli e 4x100, Eduardo Castiglione nei 1000 e Ludovico Versari lancio del Peso.

Emozionante l’ultima gara in programma , la staffetta 4x100 , in cui la squadra del Liceo Fulcieri, con una prova di carattere e generosa , ha conquistato l’oro con un tempo di 45”39. Tutto il lavoro di preparazione è stato coordinato, attraverso un’abile regia, dal professor Sandro Valbonesi coadiuvato dal professor Carmelo Di Giacomo e con la collaborazione del dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del Fulcieri. "I risultati conseguiti dalla squadra - commenta la preside Susi Olivetti - hanno coronato un anno scolastico, svolto finalmente in presenza e ricco di attività e progetti, non solo in ambito sportivo, che hanno regalato importanti esperienze e soddisfazioni a studenti desiderosi di riscattarsi dai lunghi mesi della pandemia. Così è stato anche per ragazzi dell’atletica, alcuni con una brillante carriera in questa disciplina, i quali hanno confessato che quello di Pescara ha rappresentato il podio più bello perché vincere con la scuola e per la scuola è stata per loro l'emozione più grande".