Atletica, la grande gioia dell'Edera per i Campionati di società: "Evento indimenticabile"

È andata in scena a Forlì, nel weekend appena concluso, la fase regionale assoluta dei Campionati di società. L’Edera Atletica Atletica Forlì, si è presa carico di ogni aspetto organizzativo ed esecutivo della due giorni di gare, allestendo il campo Carlo Gotti in modo impeccabile così da poter accogliere oltre mille atleti, più centinaia fra allenatori e accompagnatori, nonché il tanto pubblico accorso per assistere ad un vero e proprio tripudio cromatico generato dai colori delle maglie dei ragazzi di tutte le società della regione, pronte a sfidarsi per portare in alto il nome della propria squadra.

Il Campionato di società è infatti l’evento che unisce la prestazione individuale a quella di equipe, cioè l’occasione per ogni atleta di centrare due obiettivi, la riuscita in gara per la propria gratificazione e il miglior risultato possibile da consegnare alla squadra in termini di punteggio. Tutti stretti in un unico e grande tifo per i compagni in gara, dove lo spirito di gruppo, in uno sport che tradizionalmente è individualistico, è rilevante come l’ambizione personale. Il risultato per l’Edera Atletica è stato importante, con complimenti trasversali, a partire delle istituzioni, dalla Federazione di atletica, dai rappresentanti delle compagini presenti, ad arrivare agli stessi atleti.

Oltre a tutto ciò, per la società di casa, sono arrivate anche tante soddisfazioni dalla pista. Sia la squadra maschile, sia quella femminile, hanno superato la soglia dei 10000 punti, ottenendo rispettivamente il nono e il settimo posto in regione. Un risultato che premia enormemente la storica società ederina, perché fra le poche capace di competere con ragazzi e ragazze cresciuti nel proprio settore giovanile e non acquisiti da altri lidi. Fra tutti, doppio podio per Martina Fedriga, bronzo nel lancio del disco con il nuovo personale di 38,37 metri, e bronzo del getto del peso con 11,38 metri. Entrambi i risultati raggiungono lo standard imposto dalla Federazione per poter partecipare ai campionati Italiani di categoria.

Ottima poi la prestazione della velocista Alisea Succi, quarta nei 100 metri con 12.10 e settima nei 200 con 25.43. Anche per lei la conferma di un duplice minimo per gli italiani. Bravissima ugualmente l’under 18, Agnese Lanzi: chiude quarta negli 800 metri con 2:17.28, tempo che conferma il grande valore dell’allieva in prospettiva della rassegna nazionale di categoria. Sempre in campo femminile, da segnalare il sesto posto della staffetta 4x400 composta da Spada Anna, Lanzi Agnese, Solfrini Lolà e Giulia Sarasini col tempo di 4:05.13. Passando ai maschi, nei 100 metri piani, exploit del velocista Nicolò Valgimigli che, con una galoppata impetuosa, fissa il cronometro sul tempo di 11”07 record personale e risultato vicino al pass per gli italiani under 23. Sempre nella velocità, ma questa volta nella doppia distanza, i 200 mt, bel quinto posto per Stefano Fabbri con 22”51, a seguire le prestazioni di Nicolò Valgimigli con 22”68 e Riccardo Fabbri 22”69. Negli 800 metri sesto posto per Lorenzo Landi con 1'54"73 a soli 3 decimi dal minimo per i Campionati Italiani Promesse.

Infine la staffetta 4x100 punto di forza dell’edera Atletica, composta da Fabbri Andrea, Valgimigli Nicolò, Fabbri Stefano e Fabbri Riccardo. Terzo posto con il tempo di 42”08 a soli 8 centesimi dal minimo per i Campionati Italiani Challenge. Settimi invece Jacopo Picci, Paolo Bolognesi, Lorenzo Landi e Lorenzo Neri nella 4x400 con 3’26”92. Al termine di due giorni molto intensi, la società Edera Atletica Forlì rivolge "un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere indimenticabile l’evento, in particolare la gratitudine massima va ai giudici di gara che con un ottimo coordinamento e grande professionalità hanno reso facile anche i momenti più complicati".