Atletica leggera, al campo Gotti torna il Memorial in ricordo del prof Daniele Casamenti

Giovedì il campo Gotti ospiterà il Memorial Casamenti organizzato dall'Edera Atletica in memoria del professor Daniele Casamenti, per tutti Tommy, compianto direttore del campo scuola Gotti, prematuramente scomparso cinque anni fa. Come le ultime precedenti edizioni, il Memorial Casamenti coincide con il Mennea Day, dove, ad ogni partecipante, sarà data la possibilità di cimentarsi nella gara dei 200 metri, di cui il campione olimpico Pietro Mennea detiene ancora oggi il record europeo sulla distanza con 19”72 dal lontano 1979.

Sarà anche l'occasione per promuovere la campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue, organi e midollo osseo “Chi sceglie di donare fa vincere la vita”, promossa per ricordare Tommy, maestro di sport, di vita e generoso donatore. Le competizioni inizieranno alle 18 sin oltre le 20,30 con un nutrito programma di gare riservato a tutte le categorie maschili e femminili, dalle giovanili ai master. La manifestazione è aperta al pubblico limitatamente a chi è provvisto di green pass, ed in numero ridotto di capienza sulle tribune, nel rispetto delle norme anticovid vigenti.