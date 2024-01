Tennis, Austrialian Open Under 18: Lorenzo Angelini non smette di stupire, ottimo esordio nel doppio

Lorenzo Angelini non smette di stupire agli Austrialian Open Under 18. Il forlivese del Villa Carpena Academy, dopo aver vinto domenica contro il russo Timofei Derepasko per 6-3 3-6 6-4, lunedì è sceso in campo per il torneo di doppio in coppia con Daniele Rapagnetta, suo compagno di doppio anche nel torneo di Traralgon, superando al primo turno la coppia italo rumena De Marchi-Turcanu con il punteggio 3-6 6-4 10-5. Partenza in sottotono per Angelini e Rapagnetta: nel primo set non riescono a contenere gli avversari; successivamente, con qualche consiglio vincente del coach Alberto Casadei, iniziano bene il secondo set chiudendo poi sul punteggio di 6-4.

Inizia poi benissimo il tie-braek che alla fine vincono senza grosse difficoltà. Lorenzo a tutt’oggi è l’unico italiano ad essere ancora in gara in entrambe le discipline e martedì se la dovrà vedere in singolo con il fortissimo giapponese Rei Sakamoto, testa di serie numero 4 e numero 8 nel ranking mondiale di categoria ed in doppio contro la coppia tedesca Dedura-Palomer/Shoenhaus. "Procediamo con grande umiltà - sottolinea Alberto Casadei - consci che gli avversari che incontriamo sono, attualmente, sulla carta molto più forti di noi ma proprio per questo, non avendo nulla da perdere proveremo a sfatare il pronostico".