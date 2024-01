Impresa riuscita: Andrea Schiumarini e Andrea Succi completano la Dakar 2024 con una condotta di gara esemplare

L'impresa è riuscita. Andrea Schiumarini e Andrea Succi hanno portato a termine l'edizione 2024 della Dakar, che si è disputata in Arabia Saudita, la più dura da quando si svolge in questo stato. Il duo romagnolo, che si alternato alla guida del Buggy Century CR6, è stato protagonista di una condotta di gara esemplare, rispettando la loro auto, con solo due gomme forate in tutta la competizione. R.Team e da TH-Trucks, che hanno affiancato Schiumarini e Succi nell'assistenza esterna, hanno messo a disposizione un mezzo veramente veloce e affidabile. Alla bandiera a scacchi è arrivata una settima posizione nella Categoria T1.2 Prototype Cross-Country Cars 4x2, la ventiquattresima nella categoria Auto Ultimate e la quarantacinquesima nella generale Auto compresi i T3, T4 e Camion, che vedeva alla partenza 150 equipaggi.