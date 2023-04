Automobilismo, Coppa Italia Aci Karting: col podio di Cervia Samuele Marchetti balza in testa alla classifica

Samuele Marchetti sul secondo gradino del podio nella tappa cervese della Coppa Italia Aci Karting Terza Zona, di scena domenica scorsa sul circuito Happy Valley. Al via i migliori delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana. Il portacolori del Racing Team Le Fonti si è ben comportato col suo Maranello Kart motorizzato TM 125cc, qualificandosi con il crono 40.358 davanti ad Alessio Scabini e Bartolini. Nella prefinale il pilota forlivese ha preso la testa della gara, mantenendola con forza per tutti i quattordici giri, precedendo a poco più di un secondo Nicola Bartolini e Lorenzo Bellandi.

Nella finale, dopo una buona partenza, Marchetti è stato passato da Bartolini, arrivando dopo 22 giri a solo tre decimi dalla vittoria, regolando Scabini. Il forlivese si è detto molto soddisfatto del podio, ma soprattutto di come è andato tutto il fine settimana: era consapevole infatti che con le gomme usurate sarebbe stato meno veloce, ma grazie alla sua guida è riuscito a limitare il distacco. Con questo risultato balza in testa alla classifica provvisoria della Coppa Italia. Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia Aci-Kart è per il 23 aprile sulla pista marchigiana Cogis di Corridonia.