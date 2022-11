Automobilismo, il "My Racing Autosport" festeggia i suoi piloti forlivesi

Sabato, al Golf Club "I Fiordalisi" si terrà la premiazione della stagione sportiva 2022 dei piloti, navigatori e sponsor della nuova squadra automobilistica forlivese “My Racing Autosport”. Come ospiti d’onore vi saranno i piloti dakariani forlivesi Andrea Schiumarini, Andrea Succi, Massimo Salvatore; il famoso pilota ed ingegnere meccanico Manuele Mengozzi e la navigatrice Erica Bombardini, campioni del campionato italiano 2021/2022 trial 4x4 categoria prototype, e il navigatore modenese Mirko Palladini.

Saranno presenti anche il pilota da Rovigo Mauro Cantarello e il suo navigatore romano Federico Lezi, giunti secondi nel campionato italiano Suzuki e nel campionato Baja Cross Country; i pilota forlivese Ezio Casadei e il navigatore forlimpopolese Giorgio Venturi, terzi classificati nel campionato italiano trial 4x4 categoria modified; e il giovanissimo pilota forlivese Luca Benericetti e il navigatore Niky Strollo, anche loro arrivati 3° al campionato trial 4x4 italia nella categoria pro-modified.

Riconoscimento anche per il pilota forlivese Riccardo Briganti, che ha ottenuto ottimi risulatti al campionato Coppa Romagna Slalom. Durante la serata sarà esposta l’auto Toyota Hilux che ha vinto l’ultima gara del Rally 1° Baja delle Marche 2022 e il prototipo che ha vinto per due anni consecutivi 2021-2022 il Campionato italiano Trial 4x4 Italia by fif e parleremo dei progetti per la stagione sportiva 2023.