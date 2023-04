Automobilismo, Marco Bentivogli torna in gara al campionato italiano regolarità auto storiche

Il prossimo weekend il Racing Team Le Fonti sarà al via di due importanti gare valide per i campionati italiani Aci-Sport. Per quanto riguarda la regolarità auto storiche l’equipaggio meldolese composto da Marco e Luca Bentivogli sarà sabato ai nastri di partenza del 30esimo San Marino Revival, organizzata dalla Smro capitanata dal vulcanico Francesco Galassi. Saranno 65 le prove al centesimo di secondo dislocate lungo le strade della piccola repubblica, alle quali si va ad aggiungere la Power Stage finale con tre rilevamenti. Questa prova e non solo, sarà ripresa ufficialmente dalle telecamere di Aci-Sport Tv che dedicherà un ampio servizio come in tutte le gare del campionato.

Marco Bentivogli navigato dal figlio Luca porteranno in gara la fida e sportivissima Fiat 124 Abarth Rally del 1973. Per Marco è un ritorno dopo qualche anno di assenza dal campionato italiano: in questi giorni assieme a Luca hanno svolto diverse sessioni di allenamento per ritrovare quei meccanismi arrugginiti durante i mesi invernali. A San Marino troveranno come avversari tutti i migliori di questa specialità. L'obiettivo sarà quello di fare una gara regolare senza grossi errori e magari di lottare per i primi posti della classifica dei driver NC.

Cross Country

Sul fronte Cross Country la scuderia meldolese sarà della partita con l’equipaggio formato dal pilota forlivese Andrea Succi e dal navigatore cesenate Fabio Graffieti nella gara del Campionato Italiano Cross Country e SSV Baja Colline Metallifere organizzata dagli esperti di R.Team di Massarosa. Lo scenario sarà quello di Monterotondo sulle colline di Lucca: si comincia con le verifiche del venerdì, mentre la gara scatterà sabato alle 7.30: saranno quattro le prove cronometrate da affrontare per un totale di 82 chilometri alle quali si aggiungono 41 chilometri di trasferimento.

Succi-Graffieti porteranno in gara un Mitsubishi Pajero WRC della categoria T1 messo a disposizione da R.Team e rialzato in questi giorni dal’inossidabile Ricky Rickler, che ha voluto fortemente che Succi fosse alla partenza della gara da loro organizzata. In questa occasione si ritroveranno tante persone che hanno avuto ruoli importanti e appassionati nella leggendaria Dakar 2019 portata a termine dall’equipaggio del Racing Team Le Fonti con Andrea Schiumarini e Massimo Salvatore, quest'ultima al via con il Mitsubishi L200 WRC by R.Team.