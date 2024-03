Automobilismo, Samuele Marchetti sul podio nella prima gara di Coppa Italia Kart di zona

Sulla pista Cogis Karting di Corridonia in provincia di Macerata, Samuele Marchetti ha fatto suo il terzo gradino del podio alla guida del suo kart Maranello motorizzato TM. Il portacolori del Racing Team Le Fonti, dopo il sabato di prove libere per metà svolte sotto una pioggia battente, si è presentato al Warm up della domenica con le regolazioni al set up fatte con i pochi dati acquisiti nelle libere, presentandosi comunque con tranquillità alle prove ufficiali per la griglia. Già sulla carta, e subito confermato dai tempi delle prove, il livello dei piloti di questa KZ2 si è confermato molto alto. La pole è andata a Alessio Scabini, rifilando tre decimi a Leonardo Pelosi, seguito da Riccardo Pelosi, dal veterano Alessandro Manetti e dal forlivese Marchetti.

Nella prefinale il pilota romagnolo non è riuscito a trovare il varco giusto in partenza, perdendo due posizioni, chiudendo poi al sesto posto. Per la finale ha apportato qualche modifica al suo kart Maranello sia di telaio che di motore: partito come un fulmine dalla sesta casella ha scelto la traiettoria esterna e alla quarta curva si è presentato secondo dietro a Scabini. Il leader della corsa ha preso subito un discreto margine sugli inseguitori, mentre alle spalle la gara è stata emozionante,con sorpassi e contro sorpassi e ben sei piloti a contendersi il podio. Sotto la bandiera a scacchi Marchetti è passato terzo al termine di un confronto ravvicinato con piloti di alto livello che esalta ancora di più il risultato ottenuto.