Calcio a 5, il Forlì parla anche giapponese: colpo di mercato, dal Sol levante ecco Takeru Horikawa

Proprio alla vigilia del derby d’alta quota contro il Santa Sofia è arrivato il transfert che completa l’iter burocratico per il tesseramento di Takeru Horikawa che potrà così essere a disposizione di mister Vespignani sabato pomeriggio. Laterale mancino classe 1999, proveniente dalla periferia di Osaka in Giappone, Takeru è arrivato a Forlì a fine agosto grazie al suo procuratore Nobu Hayashi della Europlus International aggregandosi alla squadra dalla seconda settimana di preparazione. Per Take sarà la prima esperienza nel bel paese.

Una collaborazione quella con Nobu Hayashi ormai consolidata negli anni che ha portato sotto San Mercuriale diversi giovani nipponici con proficui risultati. Determinante nella fase di tesseramento è stato il vice presidente forlivese Massimo Conficconi grazie alla sua grande esperienza in materia di tesseramento di giocatori extracomunitari come spiega il diesse Ghirelli : "Innanzitutto voglio ringraziare Nobu per la sua professionalità e disponibilità, Take è con noi dal 30 di agosto e piano piano si sta ambientando, siamo felici di poterlo avere finalmente a disposizione. Voglio ringraziare il nostro vice presidente Massimo Conficconi ,la sua esperienza è la vera risorsa di questa società".