Calcio a 5, in quattro salutano Forlì. Ragazzini annuncia il ritiro, ma rimarrà nello staff

Con l'inizio ufficiale della nuova stagione sportiva alle porte è tempo di saluti in casa forlivese. Di comune accordo coi giocatori si è infatti deciso di non rinnovare i contratti di cinque giocatori. Ai saluti i due stranieri che hanno vestito la casacca biancorossa in questa stagione, il nipponico Takeru Horikawa e lo spagnolo Daniele Rubio Betancort, e i due pivot romagnoli Riccardo Rossi, a Forlì dalla primavera 2021, e il classe 2003 Simone Bruno cresciuto calcettisticamente proprio nel vivaio forlivese. A questi quattro elementi vanno i più sinceri ringraziamenti per la professionalità e la disponibilità dimostrata durante la loro permanenza e un augurio speciale per una carriera ricca di soddisfazioni anche lontano da Forlì.

Discorso diverso invece per il nostro storico numero “12” Andrea Ragazzini, classe 1987, che dopo il brutto infortunio rimediato nel finale di stagione, ha deciso di concludere qui la sua carriera agonistica appendendo i guantoni al chiodo ma a dimostrazione dell'attaccamento verso questa società ha accettato con entusiasmo l'offerta di rimanere all'interno dello staff dirigenziale. Un elemento imprescindibile per gli equilibri di spogliatoio di cui il direttore sportivo Ghirelli non voleva far a meno e con grande soddisfazione ne annuncio l'ingresso in società.