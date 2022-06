Calcio a 5, mister Vespignani si racconta tra presente e futuro: "Mi sento a casa"

Sarà ancora mister Vespignani a guidare la prima squadra forlivese nel massimo campionato regionale di serie C1. "Da parte mia c’era sicuramente la voglia di continuare il percorso iniziato la passata stagione - spiega il tecnico - la società mi ha dimostrato la stessa volontà sin dal finale della passata stagione ed è venuto naturale firmare il prolungamento a testimonianza della simbiosi e della sintonia che si è venuta creare”.

“Dopo un anno in società non posso che ritenermi soddisfatto della scelta di sposare il progetto del diesse Ghirelli - continua il mister - una decisione che mi ha ripagato sia a livello sportivo sia umano. La società mi ha fatto sentire subito a casa è ho avuto il piacere di collaborare con persone sempre presenti e disponibili, uno staff giovane ma con tanto entusiasmo e passione, valori per me fondamentali per investire tempo su un attività che per tutti noi è e rimane comunque sempre un hobby”.

Un matrimonio partito quindi coi giusti presupposti come testimoniano i risultati ottenuti la passata stagione: “Ritengo riduttivo parlare dei risultati sportivi sebbene gratificanti. Non ci eravamo prefissati particolari obiettivi di classifica ma ci eravamo presi l’impegno di provare allenamento dopo allenamento a migliorarci e così abbiamo fatto con la voglia e la consapevolezza acquisita di potercela andare a giocare contro chiunque al massimo delle nostre delle nostre possibilità. I risultarti poi sono evidenti, abbiamo fatto meglio di molte nostre avversarie al netto di Casalgrande e Balca che hanno fatto un campionato a parte a cui non rimane che rendergli merito e complimentarci”.

Anche se il Forlì di mister Vespignani è andato molto vicino a fare lo sgambetto alle due corazzate: “Sia nella semifinale di Coppa persa ai rigori col Casalgrande sia nella finale play off persa di misura in casa del Balca i ragazzi hanno giocato alla pari e forse meritavamo una sorte migliore. L’amaro in bocca certo rimane ma non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti e ci dobbiamo gratificare del livello che abbiamo raggiunto. Se si vuole crescere bisogna passare anche da queste delusioni perché sono convinto che queste sconfitte ti forgiano più di alcune vittorie alimentando autostima e consapevolezza dei propri mezzi”.

E da questo bisogna ripartire da settembre: “Gli obiettivi per la prossima stagione devono essere i medesimi. Dobbiamo continuare a lavorare fin alla preparazione con la stesso entusiasmo e la stessa dedizione che i ragazzi hanno dimostrato nella passata stagione per farci trovar pronti al sabato per provare a giocarci ogni singola sfida, poi ovviamente sarà il campo ad esprimere i verdetti”.

Idee chiare anche sul mercato: “Col diesse Ghirelli abbiamo un confronto quotidiano e siamo attenti e vigili su ogni possibile situazione - conclude mister Vespignani - la priorità è quella di confermare lo zoccolo duro di questo gruppo che tante soddisfazioni ci ha dato e sono certo ci potrà ancora dare. Poi se dal mercato si potrà cogliere qualche occasione interessante sono certo che la società non si farà trovare impreparata, ovviamente senza snaturare la propria politica mirata a far crescere giovani del territorio”.