Calcio balilla, conto alla rovescia per il via del 29esimo campionato interprovinciale: sfida tra 50 squadre

Saranno circa 50, provenienti dal territorio cesenate, forlivese, riminese e ravennate e suddivise in tre categorie (Serie A, B e C), le squadre partecipanti al 29° Campionato Interprovinciale che avrà inizio lunedì prossimo dopo quasi due anni di forzato stop causa pandemia. La riunione con tutti i dirigenti delle squadre di Calcio Balilla, si è svolta giovedì 4 novembre al Circolo Arci Borella di Cesenatico ed è stata presieduta da Corrado Fabbri a cui è stato affidato l'incarico di portare avanti il grande lavoro iniziato tanti anni fa dal compianto e storico dirigente Riccardo Rocchi. Passione, emozioni, amicizia, divertimento e anche sudore.

Cinque parole, tante quanto i cinque "omini" della mediana, la linea centrale, quella più corposa. Gol, concentrazione e velocità. L'attacco, i tre omini della vittoria. Posizione e resistenza. La prima linea difensiva, i due omini più distanti tra loro rispetto a tutti gli altri. Soddisfazione. Uno, il numero uno, il portiere. Undici personaggi, tutti uguali per dimensioni e colore, ma tutti diversi per funzione di gioco. Anzi, ventidue personaggi, quasi sempre metà blu e metà rossi. Una passione per migliaia di italiani, per milioni di persone in tutto il mondo. Ragazzi, ragazze, uomini, donne, anziani e bambini. Di qualsiasi etnia, religione, credo politico. Di mattina, la sera, la notte. Al chiuso, all'aperto, al mare, in montagna, in ogni luogo, largo almeno quattro metri e lungo tre.

Non c'è orario che tenga. Come non c'è appello. O si vince o si perde. Il massimo della correttezza, dell'equità. Nessun giudice. Il verdetto lo stabilisce il campo, o meglio, il tavolo. Alla fine di ogni partita, niente polemiche, moviola, dibattiti, ma una stretta di mano e una bevuta in compagnia. E dopo il ristoro, di nuovo all'opera, senza sosta, fino a quando ci sono le energie. Un gioco antico, visti i suoi quasi cento anni di storia, ma moderno. Un gioco per tutti. Che passione il biliardino. Per maggiori informazioni scrivere a: biliardino.giochi.forlicesena@uisp.it