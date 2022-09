Superbike, Mugello bagnato: trionfo al Civ per il team forlivese "Keope" con Krummenacher

Il team forlivese "Keope" sul gradino più alto del podio del Civ classe Superbike al Mugello. Randy Krummenacher ha ottenuto il successo su una pista che dopo la pioggia intensa della mattina si andava asciugando. Condizioni difficili quindi, che non hanno impedito all'alfiere Yamaha di conquistare la prima posizione con oltre 22 secondi di vantaggio sull'Aprilia Nuova M2 Racing di Alex Bernardi, con la Honda Scuderia Improve - Firenze Motor di Luca Vitali a chiudere il podio. Doppia caduta per Michele Pirro. Il pilota Barni Spark Racing Team è riuscito comunque a ripartire, chiudendo undicesimo, con una Ducati danneggianta e senza l'ausilio del freno anteriore. Out invece per una scivolata Alessandro Delbianco. In classifica generale Pirro è leader con 184 punti davanti a Delbianco con 123 e Vitali con 110 punti.