Dai piccoli ai grandi, lo sport forlivese in un album di figurine: la nuova iniziativa del supermercato

Diffondere la cultura dello sport, dando voce e un volto alle realtà cittadine e agli atleti impegnati in questo ambito: è ufficialmente partita l’iniziativa firmata Ama Crai Est che vede protagoniste le associazioni e le società sportive del territorio forlivese attraverso due album di figurine da raccogliere. Un album è interamente dedicato al Forlì Football Club, mentre l’altro racchiude gli iscritti della stagione 2021/2022 alle varie squadre cittadine delle diverse discipline e categorie, a ognuno dei quali è dedicata una figurina, proprio come i veri campioni. Due album da collezionare per tutta la comunità, che riprendono l’idea delle note figurine ma con protagonisti i beniamini dello sport locale.

Gli album sono a disposizione nel punto vendita Crai Extra Forlì di via Balzella, dove i clienti riceveranno in omaggio un pacchetto contenente cinque figurine per ogni 5 euro di spesa effettuata. L’album “Forlì – Collezione da campioni” riunisce quindi le atlete e gli atleti di Libertas Softball e Baseball, Gymnica 96, Rari Nantes Romagna e Volley Sammaritese, per un totale di quasi 400 figurine da raccogliere. Quello dedicato al Forlì Football Club contiene invece tutte le categorie della società, dai Piccoli amici alla prima squadra, comprendendo anche dirigenti e staff dei diversi settori, per oltre 300 figurine.

“Ama Crai Est e? un insieme di imprenditori che operano del tessuto sociale locale e che rappresentano un’insegna che partecipa alle attivita? locali dei territori nei quali sono presenti attraverso iniziative in collaborazione con gli enti, le istituzioni, le piccole e grandi associazioni - afferma Gianfranco Scola, direttore generale di Ama Crai Est – Attraverso questa iniziativa vogliamo contribuire alla diffusione di una cultura dello sport, che gia? sosteniamo stando accanto alle nazionali maschili e femminili di pallavolo, e alla squadra campione d’Italia Imoco Volley e veicolari importanti valori di crescita, fratellanza e lealtà".