E' l'edizione del decennale per la Diabetes Marathon: percorso rinnovato tra i parchi e giardini della città

Il 2023 è un anno speciale per Diabetes Marathon, perchè il prossimo 16 aprile si celebra il decennale della manifestazione. E per l'occasione ci sarà un percorso da 10 chilometri completamente rinnovato, che partirà e si concluderà nella centralissima Piazza Saffi. I 10 chilometri del percorso si snodano all’interno di Forlì attraversando i parchi e giardini più belli e suggestivi della città: Parco della Resistenza, Parco delle Stagioni, Parco Incontro, Giardini Silver Sirotti, Parco Franco Agosto, Giardino dei Musei del S.Domenico. Tanti i chilometri immersi nel verde e nella natura, tanto che questa speciale edizione è stata chiamata “Diabetes Marathon dei Parchi”.

I testimonial

Testimonial della manifestazione sono Bruce Saggese, di Tredozio, Enrico Laghi, di Rocca San Casciano, e Matteo Spada, di Marzeno, i tre grandi amici di Diabete Romagna che il 31 ottobre del 2022 hanno percorso i 100 Chilometri del Crinale 00 in soli 24 ore con un'unica grande missione: sostenere i progetti di Diabete Romagna a favore di ogni persona con diabete. "Partecipare a Diabetes Marathon per noi significa correre, ancora una volta con il cuore, al fianco di ogni persona con diabete", raccontano. Bruce, 40 anni, è un volontario nei Vigili del Fuoco di Modigliana; Enrico, 45 anni, è un operatore di Soccorso Alpino e Guida Ambientale Escursionistica; Matteo, 35 anni, è un tecnico di Soccorso Alpino e ha il diabete ormai da tantissimi anni. Bruce, Enrico e Matteo sono tre amici appassionati di natura, soprattutto di montagna, che hanno deciso di fare della loro passione una missione di vita a sostegno delle persone più fragili e bisognose.

Come iscriversi

Il ritrovo per la partecipazione alla manifestazione è stabilito presso il Chiostro di S.Mercuriale. Il partecipante pre-iscritto dovrà presentarsi dalle 7.30 alle 9 del 16 aprile (entro 30 minuti prima della partenza) per il ritiro della T-shirt e la consegna di apposito tagliando per il ritiro del pacco di partecipazione all’arrivo. La quota di partecipazione e? di 10 euro fino al 12 aprile, mentre il 15 aprile e il giorno dell'evento 15 euro. La quota comprende T- shirt ufficiale (fino ad esaurimento), pacco partecipazione (fino ad esaurimento), assistenza medica, ristoro lungo il percorso e servizi igienici. E' possibile iscriversi presso l'associazione Diabete Romagna (telefono 0543.731162 / 388.1613262), al Bar Stefano (tel. 0543 63196 – Via Domenico Bolognesi, 191) o sul sito https://www.diabeteromagna.it effettuando il pagamento della quota di iscrizione on-line tramite carta di credito o altri sistemi di pagamenti contestuali abilitati. Per motivi logistico-organizzativi, le iscrizioni online e presso i punti iscrizioni termineranno mercoledì 12 aprile alle 12.

Il percorso

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di meteo salvo l’impraticabilità del percorso, su un percorso di 10Km a traffico regolamentato (Nei pressi di “Parco delle Stagioni” al 3km è presente una deviazione che permette di ridurre a 6,5km il percorso). Ogni chilometro sarà segnalato da un apposito cartello posizionato sul margine del percorso. Il percorso è segnalato con frecce nere su sfondo giallo. Il percorso è pubblicato sul sito web. La direzione tecnica si riserva di annullare, sospendere e/o modificare il percorso in qualsiasi momento al fine di eliminare potenziali pericoli che mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti.