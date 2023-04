Forlì in emergenza contro l'Aglianese. Intanto il Coni dà la vittoria di Pistoia al Forlì

Incassata la sconfitta di domenica scorsa al "Morgagni" contro la Correggese, il Forlì prova a ripartire e lo farà giovedì nel turno infrasettimanale che anticipa la pausa pasquale quando alle 15 affronterà una temibile Aglianese. I Galletti dovranno fare i conti oltre che con un momento della stagione poco fortunato anche con una grande quantità di assenti.

"Siamo arrabbiati e vogliosi di rifarci, sappiamo perfettamente che non è il momento di mollare e ho trovato nei ragazzi la giusta mentalità per ripartire già dalla trasferta di Agliana - attacca in conferenza stampa mister Mattia Graffiedi -. L'unica cosa di cui mi rammarico sono i tanti assenti perché oltre a De Gori assente già due gare, Rrapaj è squalificato mentre Maini, Ballardini Amadeo e Scalini non saranno disponibili per la prossima gara". Insomma un grattacapo non da poco per mister Graffiedi che ci tiene però a rimarcare come l'impegno non verrà mai a mancare nonostante le difficoltà: "È il momento più delicato della nostra stagione ma siamo comunque pronti alla battaglia e ad invertire questo trend negativo".

La decisione

Nel frattempo arriva finalmente la parola fine alla contestata vittoria nel girone di andata del Forlì sul campo della Pistoiese. Il Collegio di Garanzia dello Sport si è pronunciato mercoledì in merito al ricorso dell'U.S.Pistoiese 1921, riguardo l'omologazione della sfida del 23 ottobre, dichiarando in ultimo appello" inammissibile" il ricorso della società di casa e confermando la decisione impugnata, omologando cosi in via definitiva il risultato. Con una nota ufficiale il Forlì Football Club si dice "soddisfatto per il risultato ottenuto" e ringrazia il legale difensore Mattia Cornazzani "per l'impegno e la professionalità".