Gestisce un negozio di bici, il sogno diventa realtà: trionfa alla Nove Colli nella mediofondo

Finalmente è arrivata. Il ventinovenne Enrico Filippi (Vivo Mg.K Vis Dal Colle Ag. Cores), dopo una prima parte di stagione trascorsa a dar vita a lunghe fughe spesso in compagnia del compagno di squadra Giulio Scaia e il secondo posto conquistato in volata alla Granfondo Colnago 2.0, domina la Mediofondo Nove Colli e coglie in perfetta solitudine il prestigioso successo in quella che è una delle regine dell'attività granfondistica nazionale.

Un successo che segnerà la sua vita sportiva, anche perché conquistato nella sua terra. Filippi è forlivese e gestisce un negozio di biciclette a Meldola, località in cui è transitata la granfondo. Filippi ha allungato lungo la salita di Pieve di Rivoschio, dopo un tentativo del suo compagno di squadra e vincitore dell'ultima edizione della Nove Colli, il piacentino Luca Chiesa. Sul terzo colle, il Ciola, il battistrada è stato raggiunto da due inseguitori, lo svizzero Ruffaut Loic e Stefano Bonanomi. I tre procedono in perfetto accordo sino alla divisione dei due percorsi.

Filippi opta per il percorso medio, 132 chilometri, mentre i due compagni di fuga scelgono il percorso lungo, 200 chilometri. Da questo momento per il corridore forlivese inizia una straordinaria cavalcata verso la vittoria, che lo vedrà raggiungere un vantaggio massimo di 1'30", poi nel finale cerca di gestire le energie residue. I più immediati inseguitori riescono a recuperare oltre un minuto, ma a tagliare braccia al cielo il traguardo di Cesenatico è Enrico Filippi che regala alla VIVO Mg.K Vis Dal Colle Ag. Cores un'altra straordinaria vittoria. Sempre nella Mediofondo si mettono in evidenza Angelo Martorelli (undicesimo) e Fabio Orcame (Diciottesimo). Per quel che riguarda la Granfondo, vanno evidenziati i piazzamenti di Francesco Manuel Buongiorno (settimo), l'inossidabile Giulio Scaia (ottavo), Federico Pozzetto (nono), Luca Chiesa (tredicesimo), Michele Cappelli (diciannovesimo).

Il podio