Ginnastica ritmica, Gloria Ragazzini e Aurora Benedetti promosse tra le migliori 10 allieve d'Italia

Promosse tra le migliori 10 allieve d'Italia le giovani atlete forlivesi Gloria Ragazzini e Aurora Benedetti classe 2010 allenate dalla società Gymnica'96 in forza per questo anno alla A.S.Udinese. Lo scorso weekend a Napoli si è svolta infatti la finale nazionale del Campionato allieve Gold di Ginnastica Ritmica che vedeva le migliori atlete d'Italia gareggiare per l'ambito titolo. Gloria e Aurora si sono classificate rispettivamente sesta e nona, casualmente lo stesso piazzamento delle nostre atlete azzurre in gara ai mondiali in Giappone, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, quest'ultima ex rinomata ginnasta proprio di Gymnica'96.

Dopo una brillante partenza con l'esecuzione a corpo libero e nastro, entrambe hanno raggiunto la prima finale di qualificazione alla fune e per un soffio Aurora non entra nella finalissima delle migliori 8 alle clavette, cosa che invece riesce a Gloria, anche se la stanchezza accumulata le causa un pò di imprecisione all'ultima esecuzione. Una gara lunghissima che ha messo a dura prova la resistenza ed evidenziato le grandi capacità di questi due giovani talenti con già tanta esperienza sulle spalle.

La passione e la dedizione per la ginnastica ritmica le ha portate ad avere grandi soddisfazioni ed è sicuramente solo l'inizio di un bel percorso. Tantissima soddisfazione per l'allenatrice Chiara Domeniconi e per tutto lo staff che segue queste due splendide ragazze da quando erano piccolissime. Insieme alle loro compagne di squadra si apprestano a prepararsi per campionati importanti e auguriamo loro un grande in bocca al lupo per il futuro.