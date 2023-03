La Granfondo del Sale tocca anche alcuni strade di Forlimpopoli: le modifiche alla viabilità

In occasione dello svolgimento della gara ciclistica su strada Granfondo Via del Sale prevista per domenica con partenza da Cervia alle ore 8 e arrivo sempre a Cervia alle 13, sono previste modifiche temporanee alla viabilità anche a Forlimpopoli. Le vie interessate dalla sospensione temporanea della circolazione saranno via San Pietro ai Prati dal ponte del Bevano fino al sottopasso della ferrovia; via Papa Giovanni, dal sottopasso fino alla rotonda; tutta la via Montalcini, che arriva dalla rotonda di via Papa Giovanni fino al distributore Esso; e via Dante Alighieri, dall'incrocio della strada di Bertinoro fino alla azienda Maraldi. La manifestazione vedrà alla partenza delle 8 sul lungomare di Cervia oltre 3.000 ciclisti, con due impegnativi percorsi: il lungo di 150 chilometri, con quasi 2.000 metri di dislivello, e il medio di 105 chilometri, con 1.000 metri di dislivello.