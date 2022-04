Hockey, la serie b si gioca il terzo posto. E intanto inizia il campionato femminile

Una vittoria in casa e una sconfitta in trasferta sono gli ultimi due risultati dell’hockey in line forlivese. La sconfitta di Legnaro a Viareggio permette ai romagnoli di mantenere il terzo posto, ma sarà decisiva la prossima e ultima giornata in casa proprio con i toscani.

Le partite

Nel primo incontro Forlì ospita Civitavecchia, che si presenta con 7 atleti, il roster minimo consentito dal regolamento, ma con la forza di chi non ha molto da perdere. Il primo tempo è infatti molto equilibrato, complice il portiere laziale particolarmente ispirato. Quando la stanchezza comincia a farsi sentire Forlì passa e il primo tempo si chiude 2-0. Secondo tempo che restituisce qualche speranza a Civitavecchia che riesce a segnare, ma i War Pigs potendo contare su una rosa nettamente più numerosa vincono l’incontro per 5-1 La giornata successiva vede i forlivesi impegnati sulla difficile (e lontana) pista di Torre Pellice, stabile seconda in classifica. Rispetto all’incontro precedente la situazione è invertita, con i padroni di casa ad impostare il match e gli ospiti chiusi per rischiare il meno possibile. Forlì, che schiera alcuni under 18 per sopperire a diverse assenze, riesce a tenere il campo con buona continuità ma il risultato finale è 4-2 per i piemontesi.

L’ultima giornata vedrà ospite alla pista di via Ribolle il Viareggio sabato alle ore 20. Under 18 Proibitiva trasferta per i ragazzi dell’under 18 sul campo di Padova, che schiera tra le sue linee atleti che militano stabilmente nella formazione di serie A e uno in particolare addirittura nella nazionale senior. La partita si complica subito per Forlì a causa di un fallo nei primissimi minuti di gioco, e permette ai patavini un inizio in discesa. Padova gioca a memoria e il risultato non è mai in discussione, ma i giovani War Pigs hanno il merito di non demordere e continuano a giocare la loro partita fino al meritato goal realizzato da Carli su assist di Cimatti. L’incontro termina 6-1, ma non era certo questo un match alla portata; buono invece l’atteggiamento dei forlivesi in campo, speriamo che sia di buon auspicio per i prossimi incontri.

Campionato Femminile

Nel frattempo è iniziato anche il campionato femminile, con due forlivesi in campo, Martina Succi e Rebecca Carli, che si sono affrontate da avversarie (la prima nelle file del Civitavecchia, la seconda nella neonata Milano Quanta femminile). Il risultato finale ha visto la vittoria di Civitavecchia, ma il principale obiettivo di questo campionato è quello di aprire una finestra sull’hockey in rosa sperando che anche a Forlì il numero delle ragazze praticanti aumenti presto a dispetto dei pregiudizi che lo ritengono uno sport esclusivamente “maschile”.

Martina Succi e Rebecca Carli