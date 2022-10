Il forlivese Walter Lungherini conquista il Primo Slalom Città di Faenza

Domenica di motori con il Primo Slalom Città di Faenza, a chiudere l'edizione 2022 della Coppa Romagna Slalom. La competizione automobilistica, che si è disputata nei pressi della sede della scuderia Alphatauri di Formula Uno, ha visto il trionfo del forlivese Walter Lungherini, che ha corso l'intera stagione al volante di una Opel Corsa storica per i colori del Team Piloti Forlivesi di Bruno Simoncelli, abbinando questo ottimo risultato ovviamente al titolo assoluto fra le vetture d'annata. La classifica assoluta viene stilata in base ai risultati ottenuti nell'ambito della propria categoria d'appartenenza; alle spalle del vincitore, ex aequo, si sono piazzati il sammarinese Fabio Berti, su Caterham, altra sorpresa, alla sua prima stagione agonistica e il reggiano Ivan Codeluppi, Fiat X1/9.