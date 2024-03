Il Vincenzo Sospiri Team schiera tre Huracán al Campionato Europeo Lamborghini Super Trofeo 2024

Conto alla rovescia al Campionato Europeo Lamborghini Super Trofeo 2024, che prenderà il via ad Imola nel weekend del 21 aprile. Il Vincenzo Sospiri Team sarà ancora una volta in griglia con tre Huracán. I secondi classificati Pro dello scorso anno, Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader, tornano per un altro tentativo di conquistare il titolo, correndo con la Vincenzo Sospiri Team Lambo numero 6.

Nella Pro-Am il teenager Andrea Frassineti farà coppia con Ignazio Zanon che aveva iniziato il suo percorso con il Vincenzo Sospiri Team e Lamborghini lo scorso anno classificandosi terzo nella classe Am della Coppa Italia GT. Il duo italiano correrà con la vettura numero 16.

Piero Randazzo ritorna sulla vettura di classe Am e per il 2024 condividerà la Huracán numero 66 con Stephane Tribaudini che torna nel Vincenzo Sospiri Team. Il francese ha conquistato diversi podi Pro con la scuderia forlivese nel 2022. "Credo che abbiamo delle forti coppie di piloti in tutte le categorie e non vedo l’ora di iniziare un’altra stagione di successi con le nostre vetture del Super Trofeo", afferma Sospiri.