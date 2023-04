Kart, Marchetti sempre più protagonista. Primo nella prefinale, quando era al comando viene speronato

Domenica scorsa sulla pista Cogiskart di Corridonia, in provincia di Macerata, si è svolta la terza gara della Coppa Italia Kart Aci-Sport terza zona. Il pilota forlivese Samuele Marchetti dopo il bellissimo risultato ottenuto nella precedente gara svoltasi a Cervia aveva sicuramente il potenziale per fare bene anche sul tracciato marchigiano di Corridonia, infatti nelle qualifiche del sabato sul tratto asfaltato di 1.050 chilometri fa registrare il secondo tempo della categoria KZ.2 portando il suo Maranello Kart motorizzato Tm a soli cinque millesimi dalla pool.

In prefinale il pilota del Racing Team Le Fonti parte molto bene dalla seconda casella in griglia e prende la testa della gara che mantiene fino al dodicesimo giro nonostante gli attacchi di Alessio Scabini ma all’ultima curva dell’ultimo giro, dove passare è praticamente impossibile Scabini ci prova comunque ma tampona salendo sopra al kart di Marchetti la manovra azzardata di Scabini purtroppo mette nelle retrovie Marchetti che si classifica tredicesimo, posizione che avrà poi anche in griglia per la finale.

Nella finale Marchetti partendo dalla tredicesima casella è autore di una ottima partenza che innesca una rimonta a suon di sorpassi che gli permettono di arrivare quinto sotto la bandiera a scacchi e prendere punti importanti per la classifica di Coppa Italia e con la certezza di avere un telaio Maranello e un motore TM preparato da fratelli Brunelli molto competitivi. Il prossimo appuntamento per la Coppa Italia Aci-Sport terza zona è per il 28 maggio sul Circuito di Pomposa a Comacchio di Ferrara.