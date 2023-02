Kart, prima uscita stagionale per il pilota forlivese Samuele Marchetti

Prima uscita stagionale per il pilota forlivese Samuele Marchetti sulla pista South Garda karting di Lonato nella prima gara del super master series WSK. Domenica scorsa è andata in scena sulla pista bresciana il primo atto del Super Master Series WSK campionato internazionale kart, al quale hanno preso parte ben 340 piloti provenienti da tutto il mondo, divisi nelle varie categorie Nella KZ.2 categoria nella quale ha corso il pilota del Racing Team Le Fonti erano 69 i piloti al via, molti dei quali partecipano anche al mondiale in gara con kart della K.Z1 che hanno prestazioni superiori ai KZ.2, quindi un parterre dove Marchetti ha potuto misurarsi con i migliori in campo internazionale.

Con il suo Maranello Kart motorizzato TM preparato dai fratelli Brunelli, Marchetti nelle qualifiche fa registrare il 49° tempo, nella prima manche si piazza ventesimo recuperando cinque posizioni dalla griglia, nella seconda Marchetti in ventesima posizione con possibilità di recuperare altre posizioni, se non fosse stato coinvolto purtroppo in toccate a catena con altri piloti, perdendo posizioni fino alla ventinovesima. Nella terza manche poca fortuna, al secondo giro è stato tamponato da un avversario, e nell’urto si è piegato anche il telaio e quindi ha dovuto ritirarsi.

Nella prefinale il pilota forlivese partiva ventisettesimo in griglia e dopo pochi giri ha recuperato lcune posizioni ma poi qualche contatto di troppo con altri piloti gli facevano scendere la carenatura del musetto con conseguente penalità di cinque secondi sul tempo totale, la venticinquesima posizione sotto la bandiera a scacchi purtroppo ha pregiudicato il passaggio alla finale. Il prossimo appuntamento con il Super Master Series e per il 19 febbraio sulla pista di Franciacorta.