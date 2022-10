Le ginnaste forlivesi portano sul podio l'Emilia Romagna al Trofeo Coni under 14

“Vivi il tuo sogno”: questo lo slogan della settima edizione della finale nazionale del Trofeo Coni 2022, manifestazione che interessa numerose discipline sportive e rivolta ai ragazzi under 14. Valdichiana Senese e Chianciano, dal 29 settembre al 2 ottobre, hanno ospitato ben 4000 tra atleti e accompagnatori dando vita alle varie competizioni svoltesi in varie città toscane. A rappresentare Emilia Romagna nella ginnastica ritmica sono state le portacolori della Gymnica'96 Giulia Biserni, Giulia Coveri e Matilde Tonielli che nella giornata di venerdì sono scese in pedana confrontandosi con le rappresentative delle altre 16 regioni partecipanti.

La gara si è svolta con ritmo incessante e adrenalinico: Tonielli ha eseguito con precisione il primo esercizio in programma con la fune aggiudicandosi un ottimo 14,000, la seconda a scendere in pedana è stata Biserni con il cerchio, ottenendo il punteggio di 13,975; a seguire Coveri con la palla (13,950 punti) e subito dopo con le clavette (13,700). Nonostante la tensione e la responsabilità di dover rappresentare la propria regione le ginnaste hanno concluso le loro routine con determinazione e risolutezza ottenendo un totale di 55,625 che gli ha fatto aggiudicare un prestigioso terzo posto, a pochi decimi dalle altre squadre sul podio. Grande soddisfazione per le tecniche Greta Cataldi e Rosa Margiotta che hanno aiutato a vivere il sogno delle loro ginnaste.

Nella foto il podio nel trofeo Coni