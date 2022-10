Solleva 177 chili: altro gradino più alto del podio per il forlivese Marco Monti

Ancora una soddisfazione per il forlivese Marco Monti, già vice campione italiano Fipe nella pesistica olimpica con 193 chili e tre volte sul gradino più basso del podio, l'ultima delle quali nel 2016. Nell'ultima competizione, svoltasi a domenica scorsa a Bologna, si è imposto nelle qualifiche nazionali di distensione su panca (una delle due specialita della Feder pesi) e campionato master, sollevando ben 177 chili su panca.

"Ho disputato la gara per le qualifiche nazionali dove si qualificano solo i primi 6 a livello nazionale per ogni categoria di peso in tutta Italia e solo loro accedono alle finali degli assoluti in programma in novembre - spiega il 42enne -. Gareggiavo nella categoria + 107kg e sono giunto secondo con un peso di ben 177 chili su panca dietro al campione Italiano assoluto che gareggiava anche lui a Bologna. Data la mia età gareggiavo anche nel campionato master 45 sempre con la stessa alzata, vincendo il campionato master dove sono giunto primo sempre col peso di 177 chili. Ho commesso qualche errore in alcune prove che non mi ha permesso di arrivare ai miei soliti chili. Comunque 177 chili è un buon peso e nel forlivese rappresenta un record".

Nel maggio del 2021 Monti, portacolori del "Rimini pesi", si era imposto nella categoria pesi massimi +107 chili con la prestazione di 181 chili sollevati durante i campionati italiani assoluti di panca, una delle due specialità della Federazione italiana pesi, che gli era valso l'undicesimo titolo regionale assoluto di panca Coni. Ha vinto 14 titoli regionali nella Federazione pesistica italiana la Fipe del Coni, oltre che essere vice campione italiano assoluto di panca, nel 2013 con 193 chili, e due volte campione italiano universitario pesistica olimpica nel 2013-2014.