MotoGp, chiusi i test a Sepang. Dovizioso attardato: “Non posso essere contento”

Sono 115 i giri messi a segno da Andrea Dovizioso nella due giornate di test MotoGp a Sepang. A condizionare i collaudi anche uno scroscio di pioggia arrivato nel pomeriggio. “Sicuramente abbiamo fatto dei progressi, ma non posso essere contento di dove siamo perché ci sono ancora troppe cose che non ho sotto controllo - esordisce Dovizioso -. Il modo in cui guido la moto non è abbastanza buono. Posso essere sicuramente più veloce, perché non sono riuscito a sfruttare il potenziale della gomma morbida. A parte questo, non mi sento ancora così bene”.

“Questi due giorni sono stati molto difficili ma, come sempre in Malesia, penso che sia la pista migliore per provare alcune curve alte, ma la condizione è oltre il limite, il grip cambia e non hai abbastanza gomme da confrontare - conclude Dovizioso -. Ad ogni modo, sono molto felice di andare su una nuova pista diversa e continuerò il mio lavoro con il team per fare meglio".

A firmare il miglior tempo è stato Enea Bastianini con la sua Ducati del Team Gresini con il tempo di 1’58”131, precedendo di 26 millesimi l’Aprilia di Aleix Espargaro. A 112 millesimi la Ducati Pramac di Jorge Martin, mentre al quarto posto si è issata la Suzuki di Alex Rins a 130 millesimi, l’identico distacco rimediato dall’Aprilia di Maverick Vinales. Ventiduesimo Dovizioso.