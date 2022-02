MotoGp, l'analisi di Dovizioso dopo i tre giorni di test in Indonesia: "Ecco dove Quartararo fa la differenza"

La testa è già al Qatar, per il primo round del campionato. Il circus della MotoGp ha concluso la tre giorni di test in Indonesia sul circuito di Mandalika, che ha archiviato la fase di collaudi invernali. Andrea Dovizioso ha completato 189 giri, migliorandosi costantemente, con la prestazione di domenica 413 millesimi più rapida rispetto a quella di sabato. La classifica combinata dei tempi restituisce Pol Espagaro davanti a tutti con la Repsol Honda col crono di 1'31"060, con un margine di 14 millesimi sulla Yamaha del campione del mondo Fabio Quartararo e 229 sulla Ducati del team VR46 del fratello di Valentino Rossi, Luca Marini. Per trovare Dovizioso bisogna scorrere fino al 19esimo posto, ma tra il primo e l'ultimo (la Yamaha del rookie Darryn Binder) ci sono meno di due secondi. Addirittura 855 millesimi tra la virtuale pole di Espargaro e la chiusura della settima fila di Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini).

Domenica il forlivese ha messo a referto 62 passaggi: "E' andata un po' meglio - esordisce nell'analisi -. In termini di tempo sul giro, mi sentivo più a mio agio e potevo fare un po' meglio nel complesso. Per quanto riguarda il mio passo gara non sono molto soddisfatto, ma era molto importante fare il long run, dove si riescono a capire sempre tante cose. È stato davvero bello confrontare il mia long run con quella di Fabio (Quartararo, ndr) con le stesse gomme. All'inizio era molto veloce, quindi sarà incredibilmente importante per me che in Qatar possa continuare ad adattarmi alla moto. Nel complesso non è ancora abbastanza, ma in questi tre giorni siamo migliorati e sono contento di questo". Ma quali sono i segmenti nei quali Quartararo riesce a fare la differenza? "Nei cambi di direzione", sentenzia Dovizioso .