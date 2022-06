Nuoto, i giovani di Rari Nantes Romagna brillano nel Campionato Italiano Ragazzi

Grande performance dei giovani di Rari Nantes Romagna nel Campionato Italiano Ragazzi a squadre, disputatosi a Bologna il 22 maggio scorso: i ragazzi hanno fatto guadagnare il 6° posto alla società nella classifica regionale, mentre le ragazze il 9° posto. In particolare hanno conquistato il 1° posto in classifica, Riccardo Ravaioli (classe 2006) nei 100 farfalla con il tempo di 58"3, migliorando ulteriormente il suo ultimo record, col quale ha ottenuto la qualificazione per gli italiani di Roma; anche Luca Di Fabio (classe 2007) è riuscito a superarsi nei 50 stile libero, facendo scendere il suo miglior tempo personale a 25'10, a soli 15 centesimi dal tempo limite per ottenere la qualifica ai nazionali.

Bravissima anche Giulia Morgagni (classe 2008) che, nei 50 stile libero, scende per la prima volta sotto i 29 secondi in vasca lunga, con il tempo di 28" 87. Ottimi tempi personali anche per Luce Lodovichetti (classe 2008) e Francesco Lamonaca (2008) sui 100 dorso; per Alice Rondoni (2008) e Giovanni Samorì (2008) nei 200 misti; per Sofia Padalino (2008) nei 200 farfalla; per Diego Gatta (2008) nei 400 misti; per Jury Bartolini (2008) nei 400 stile libero e per Mattia Godoli (2007) nei 200 rana. Ora tutti gli atleti di Rari Nantes Romagna sono concentrati e protesi a gareggiare al trofeo nazionale “Italo Nicoletti”, che si disputerà a Riccione questo weekend: gareggeranno infatti circa 1800 atleti, con 100 società iscritte: la manifestazione nazionale di nuoto più partecipata in Italia.