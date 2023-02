Nuoto, il 2008 Giovanni Samorì si prende il pass per il campionato nazionale nei 200 farfalla

Si è svolta domenica nella piscina comunale di Forlì l’ultima giornata di qualificazione ai campionati regionali Fin. Grande prestazione di Giovanni Samorì (2008) nei 200 farfalla, dove battuto il suo stesso primato personale, migliorandosi di oltre 4 secondi: ha vinto la gara con l’ottimo tempo di 2'08"88, staccando così il pass per i tricolori. Ottima performance anche quella di Riccardo Ravaioli (2006) nella stessa gara di Samorì, dove anche lui si è migliorato, chiudendo col tempo di 2'09"2 e conquistando il terzo posto. Successivamente Ravaioli ha progredito ulteriormente anche nei 50 dorso, nuotati col tempo di 28”3. Buoni risultati anche per Julian Bianchi(2009), che si è migliorato soprattutto sui 100 e 200 farfalla e sui 200 stile libero e, fra le ragazze, per Giusy Belperio (2008) e Sofia Ravaioli (2006), che hanno migliorati i loro tempi personali negli 800 stile libero. Bene anche Giulia Morgagni (2008), che ha fatto progressi nei 100 stile libero.